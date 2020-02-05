Авиакомпания опровергла информацию о непредоставлении места ветерану ВОВ из-за перевеса багажа

В СМИ появилась информация, что ветерану Великой Отечественной войны 1929 года рождения не предоставили место повышенной комфортности, с увеличенным пространством для ног из-за перевеса багажа. Авиакомпания «Победа» данную информацию опровергла. «Звезде» пояснили, что ветерану действительно было отказано в перелете на месте с увеличенным пространством для ног, но не из-за перевеса багажа, а в связи с правилами безопасности.

«По принятым мировым стандартам безопасности, возле эвакуационных выходов не размещаются клиенты, которые в случае эвакуации не смогут оказать необходимого содействия экипажу», - сообщили в «Победе».

Было отмечено, что деньги за услугу «Выбор места» будут возвращены клиенту.

Инцидент произошел второго февраля на рейсе DP338 Казань-Сочи.

Также в авиакомпании отметили, что с уважением относятся к людям почтенного возраста, особенно, к ветеранам. На рейс клиент был доставлен со специальным сопровождением, но пренебрегать правилами безопасности компания не могла при любых обстоятельствах.

«Звезде» пресс-секретарь авиакомпании Елена Селиванова сказала, что намерены «судиться по каждому факту публикации в СМИ искаженной информации».