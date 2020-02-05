Опубликованы кадры из центра в Тюмени, где будут находиться прибывшие из Китая граждане

Телеканал «Звезда» публикует кадры из лечебно-реабилитационного центра «Градостроитель» в Тюмени, который примет граждан, прибывших из Китая. К их приезду уже все готово - подготовлены комфортабельные номера, завезены продукты питания, а также разработаны все необходимые инструкции.

«У нас есть инструкции, у нас есть wi-fi, у нас есть приветственные наборы для всех - чай, кофе, телевизоры, холодильники - благоустроенные абсолютно номера. У нас сделано все по санитарно-эпидемиологическому режиму», - рассказал сотрудник центра.

Воздушное судно из Ухани приземлилось пятого февраля в Тюмени. Всего на борту находилось 80 человек.

Согласно докладу военных медиков, состояние прибывших из Китая россиян оценивается как удовлетворительное. Среди них заболевших не выявлено, рассказали в Минобороны РФ.

Также пятого февраля из Уханя вылетел второй самолет ВКС РФ, на его борту находятся граждане России.

Первые случаи заболевания коронавирусом были зарегистрированы в Ухане в конце прошлого года. На сегодня заболевание обнаружено у 20,4 тысячи человек. По последней информации, жертвами коронавируса стали 427 человек.