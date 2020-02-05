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Точка возврата: РФ впервые за 9 лет вернула больше кредитов, чем выдала

Ирина Егорова
10:55 05.02.2020
В минувшем году иностранные правительства выплатили России 250 миллиардов рублей, в то время как Москва предоставила в долг 215 миллиардов.
Точка возврата: РФ впервые за 9 лет вернула больше кредитов, чем выдала
© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press

Впервые с 2010 года иностранные правительства вернули России больше кредитов, чем было выдано. По данным Федерального казначейства по исполнению бюджета, в 2019 году иностранные правительства выплатили России 250 миллиардов рублей, в то время как Москва предоставила в долг 215 миллиардов.

В последний раз положительная разница между показателями была зафиксирована в 2010 году. Тогда России вернули 53 млрд рублей, в долг было предоставлено 14 млрд.

Замглавы Минфина Сергей Сторчак объясняет рост погашений наступлением сроков оплаты сразу для нескольких государств. Другие страны остаются должны России около 35 миллиардов долларов.

Другой причиной может быть ужесточение требований к заемщикам из-за обострения геополитической обстановки, в том числе после ситуации с Венесуэлой, сообщают «Известия»

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