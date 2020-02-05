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СМИ: в России могут ужесточить наказание за невыплату зарплаты

Павел Воробьев
11:47 05.02.2020
Инициатива чиновников может не только снизить задолженности по зарплате, но и повысить доходы бюджета.
СМИ: в России могут ужесточить наказание за невыплату зарплаты
© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press

Правительственная комиссия по профилактике правонарушений обратилась к Следственному комитету и МВД с вопросом о возможности переквалифицировать невыплату зарплат из преступлений небольшой тяжести в деяния средней тяжести, и даже тяжкие, сообщили «Известия». Согласно действующему Уголовному кодексу это повлечет увеличение сроков наказаний.

Сейчас статья 145.1 УК РФ («Невыплата зарплаты») состоит из трех частей, первые две из которых относятся к преступлениям небольшой тяжести, по ним за невыплаты свыше двух месяцев может грозить до трех лет тюрьмы (или штраф или общественные работы). Третья часть считается средней тяжести, по ней, если невыплаты повлекли тяжкие последствия, работодателя могут посадить на срок до пяти лет. Если изменения в УК РФ по новому предложению чиновников будут внесены, то тяжесть частей 1 и 2 этой статьи изменится на среднюю со сроками  лишения свободы до пяти лет, а часть третья станет тяжкой с возможностью тюремного заключения на 10 лет.

Мнения экспертов по этому поводу разделились. Ассоциация юристов России считает, что предлагаемая мера может заставить руководителей активнее гасить задолженности по зарплате.

«Уголовная ответственность за невыплату зарплаты необходима прежде всего для решения социальной задачи: укрепления гарантий получения людьми заработанных денег», - передает издание слова председателя правления Ассоциации Владимира Груздева.

В то же время, вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Федор Прокопов выразил изданию сомнения в эффективности предлагаемой меры. По его словам, увеличение наказания не кажется соразмерным преступлению. При этом, Прокопов отметил, что практика взимания штрафов за невыплаты зарплат действует на наполнение государственного бюджета, а не на выплаты работникам.

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