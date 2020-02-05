Спикер Трампа демонстративно разорвала текст президента США в Конгрессе

Спикер Палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси, инициировавшая процедуру импичмента главы государства Дональда Трампа, после его обращения к Конгрессу демонстративно разорвала копию его речи.

Папки с этими бумагами американский лидер передал ей и вице-президенту Майку Пенсу перед своей речью, и в ответ Пеноси протянула ему руку для рукопожатия, но Трамп отвернулся.

Когда президент США завершил 80-минутную речь «О положении страны» и члены Конгресса начали ему аплодировать, сидевшая позади Трампа спикер встала и демонстративно разорвала бумаги с текстом речи. Судя по видеозаписи глава государства не заметил происходившего за его спиной.

Позже на вопрос о том, зачем она разорвала бумаги с текстом выступления, Пелоси ответила, что «это было еще вежливо, учитывая имеющиеся альтернативы», потому что это была «такая грязная речь».

В сентябре прошлого года Пелоси объявила о начале процедуры импичмента в отношении президента США. Поводом стал телефонный разговор Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, в нем он просил начать расследование против бывшего вице-президента Соединенных Штатов Джо Байдена и его сына Хантера.