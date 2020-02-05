Националисты в Одессе демонтировали последний барельеф маршалу Жукову

Во вторник, 4 февраля, националистами в Одессе был демонтирован последний барельеф советскому маршалу Георгию Жукову.

Памятная доска была установлена в центре города на стене здания общежития Национального университета им. Мечникова, в котором после Победы в Великой Отечественной войне был организован штаб Жукова, руководящего Одесским военным округом.



Именно Жуков за несколько лет сумел навести порядок в послевоенном городе, очистив его от криминальных группировок.

Отмечается, что националистам пытались помешать местные жители, однако были вынуждены отступить, когда они предъявили разрешение на демонтаж от собственника здания.

Именно Жуков за несколько лет сумел навести порядок в послевоенном городе, очистив его от криминальных группировок.

Незадолго до этого, министерство культуры, молодежи и спорта Украины отказалось вносить бюст маршала Жукова в Госреестр недвижимых памятников страны