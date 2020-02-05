Второй самолет ВКС РФ с 64 людьми на борту вылетел из Уханя в Россию

Второй самолет Воздушно-космических сил России с эвакуируемыми гражданами вылетел из аэропорта Ухань Китайской народной республики в Российскую Федерацию, сообщили в Минобороны России.

«На борту российского военно-транспортного самолета 64 человека с личными вещами», - отметили в ведомстве.

Отмечается, что всех граждан сопровождают военные медики и специалисты Минобороны РФ в области вирусологии в специальном защитном снаряжении. Состояние перевозимых людей непрерывно контролируется специалистами.

На борту первого самолета, вылетевшего из Уханя, были эвакуированы 80 человек с личными вещами.

Первые случаи заболевания коронавирусом 2019-nCoV были зарегистрированы в Ухане в декабре прошлого года. На сегодняшний день заболевание обнаружено у 20,4 тысячи человек. По последним данным, жертвами коронавируса стали 427 человек.