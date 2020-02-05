Харрисон Форд вернется к роли Индианы Джонса

Что ляжет в основу сюжета пятой картины пока неизвестно, однако, по предварительной информации, премьера запланирована на 9 июля 2021 года, пишет РИА Новости.

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