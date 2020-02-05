Харрисон Форд вернется к роли Индианы Джонса
Пятая часть легендарной франшизы пока находится в работе, однако актер уже дал свое согласие на съемки.
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Президент студии Lucasfilm Кэтлин Кеннеди сообщила, что актер Харрисон Форд вернется к роли археолога Индианы Джонса в пятом фильме известной франшизы.
«Харрисон Форд присоединится к проекту, да. И это не перезапуск, а продолжение», -уточнила Кеннеди.
После того как сценаристы завершат свою работу, студия готова незамедлительно к съемкам.
Что ляжет в основу сюжета пятой картины пока неизвестно, однако, по предварительной информации, премьера запланирована на 9 июля 2021 года, пишет РИА Новости.