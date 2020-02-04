Путин поздравил посла Азербайджана в РФ с 75-летием
Президент РФ отметил вклад Бюльбюль-оглы в развитие отношений обеих стран.
© Фото: пресс-служба президента РФ
Президент России Владимир Путин поздравил чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в РФ Полада Бюльбюль-оглы с 75-летним юбилеем. Соответствующая публикация была размещена на сайте Кремля.
«Многие годы Вы вносите весьма значимый вклад в развитие дружественных отношений, плодотворного сотрудничества между нашими странами и народами», - говорится в сообщении.
Вместе с тем Путин отметил, что в России высоко ценят яркий талант композитора, музыканта и артиста Бюльбюль-оглы.