Роскосмос начнет реализацию Единой космической госпрограммы в 2021 году

Роскосмос планирует начать реализацию Единой государственной космической программы в 2021 году.

«Госпрограмма космической деятельности должна быть подготовлена и принята в течение 2020 года, чтобы с 2021 года началась реализация ее мероприятий на 10-летний период», - сообщил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Программа будет содержать описание проектов, сроки их реализации, финансирование. В частности, в нее войдут проект создания сверхтяжелой ракеты вместе с лунной программой, группировка «Сфера», развитие ГЛОНАСС, добавил глава ведомства ТАСС.

Единая государственная космическая программа составлена по аналогии с действующей в интересах военных госпрограммой вооружения.

Сейчас есть Федеральная космическая программа, но по ней нельзя начать планировать нагрузки по сверхтяжелой ракете, потому что документ рассчитан на срок до 2025 года. А полет носителя намечен на 2028 год.