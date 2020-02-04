Минтранс предложил высаживать из электричек шумных пассажиров

В Минтрансе РФ предложили удалять из вагонов электричек пассажиров, которые мешают остальным из-за громких электронных устройств, игры на музыкальных инструментов, пения, зловонного запаха или грязной одежды. Соответствующий документ был размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

В ведомстве предложили внести изменения в правила перевозок пассажиров и багажа, а также - грузобагажа железнодорожным транспортом, утвержденные приказов Минтранса РФ в 2013 году.

Высаживать слишком шумных и грязных пассажиров будут работники органов внутренних дел. Авторы проекта отмечают, что документ призван обеспечить безопасность проезда и спокойствие остальных пассажиров пригородных поездов.