СМИ: коллекторы получат право работать анонимно

Коллекторы в России могут получить право общаться с должниками, не называя своих полных имен. Такая возможность, по данным РБК, предусмотрена новым законопроектом о возврате просроченных долгов.

Предполагается, что сотрудники агентств по взысканию получат специальные цифровые идентификаторы, представляющие собой своеобразные «псевдонимы». Таким образом коллекторы смогут общаться с должниками без риска навлечь на себя агрессию.

Как сообщает СМИ, данную информацию подтвердил представитель министерства юстиции. В ведомстве подчеркнули, что сотрудники агентств и представители кредиторов также нуждаются в защите персональных данных.

В данный момент в России действует федеральный закон, который обязывает коллекторов, сотрудников банков и МФО полностью представляться в начале разговора с должником. Речь идет о непосредственном контакте с клиентом при звонке или личной встречи. Фамилия, имя и отчество должны быть произнесены прежде, чем прозвучит упоминание о задолженности.

«Если должник нервничает, он может свою агрессию направить на звонившего. Как минимум в новостях упоминались такие случаи. При этом сотрудники, которые занимаются обзвоном и информированием, обычно вообще не принимают решения в отношении должников, это небольшой винтик всей системы», - прокомментировал представитель Торгово-промышленной палаты Иван Рыков.

Новая версия законопроекта позволит защитить сотрудников от негативно настроенных клиентов, которые легко могут найти иные персональные данные агента по уникальному сочетанию фамилии, имени и отчества, а после использовать их для сведения счетов. Согласно проекту, такие сотрудники получат уникальный идентификатор, и при общении с клиентом смогут назвать лишь имя и личный код. Идентификаторы будут присваиваться работодателями, которые также будут обязаны обеспечить соответствие конкретного работника и присвоенного ему кода.