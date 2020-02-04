Штурм по вертикали: курсанты-мотострелки в Амурской области готовятся к конкурсу «Эльбрусское кольцо»

В Амурской области курсанты-мотострелки вышли на штурм вертикальной полосы препятствий, которую специально возвели и залили водой, чтобы максимально приблизить условия к реальным.

Военные, словно настоящие альпинисты, покоряли «горы» при помощи кошек и ледорубов.

Учения проходят в рамках подготовки к конкурсу армейских игр «Эльбрусское кольцо». Весной в Восточном военном округе состоится отборочный этап. Сами международные Армейские игры пройдут с 23 августа по 5 сентября. В них примут участие семь государств.

В прошлом году российская команда взяла золото в соревновании горных подразделений «Эльбрусское кольцо», и установила новый рекорд, заняв первые места в девяти из 14 состязаний.