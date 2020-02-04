Штурм по вертикали: курсанты-мотострелки в Амурской области готовятся к конкурсу «Эльбрусское кольцо»
В прошлом году российская команда одержала победу в соревнованиях и установила новый рекорд.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В Амурской области курсанты-мотострелки вышли на штурм вертикальной полосы препятствий, которую специально возвели и залили водой, чтобы максимально приблизить условия к реальным.
Военные, словно настоящие альпинисты, покоряли «горы» при помощи кошек и ледорубов.
Учения проходят в рамках подготовки к конкурсу армейских игр «Эльбрусское кольцо». Весной в Восточном военном округе состоится отборочный этап. Сами международные Армейские игры пройдут с 23 августа по 5 сентября. В них примут участие семь государств.
В прошлом году российская команда взяла золото в соревновании горных подразделений «Эльбрусское кольцо», и установила новый рекорд, заняв первые места в девяти из 14 состязаний.