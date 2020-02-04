Встреча, изменившая мир: с момента проведения Ялтинской конференции исполнилось 75 лет

Сегодня исполняется 75 лет с начала проведения одной из важнейших конференций в мировой истории. Три четверти века назад в крымском Ливадийском дворце стартовала Ялтинская конференция, на которой решался послевоенный облик мира.

Конференция продолжалась семь дней. Результатом встречи стала не только новая карта современной Европы, но и создание Организации Объединенных Наций. Это событие не только определило картину миру на десятилетия вперед, но и доказало возможность сотрудничества и мирных отношений между странами с разным общественным строем.

В честь юбилея председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко опубликовала статью, посвященную взгляду на наследие Ялтинской конференции спустя 75 лет. Она отметила, что три четверти века назад мировые лидеры смогли поставить интересы мира и безопасности выше своих политических разногласий.

«75 лет назад ведущие мировые державы смогли при наличии серьезных противоречий прийти к соглашениям, проникнутым духом единства и общими интересами. Даже в эпоху противостояния двух сверхдержав - идеологических противников, созданная странами-победителями система позволяла не допускать критического развития ситуации», - отметила Матвиенко.

В заключение председатель Совета Федерации отметила, что заложенные в ходе конференции принципы особенно важны в наш век. Они способны уберечь мир от опасности конфликта и определяют важность честного и открытого диалога. Именно такого курса придерживается Российская Федерация, отметила Матвиенко.

Ранее Министерство обороны России опубликовало засекреченные документы, посвященные организации безопасности в ходе Ялтинской конференции. Они размещены в специальном мультимедийном разделе на сайте ведомства.