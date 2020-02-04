Ученые рассказали о влиянии мелодии будильника на пробуждение

Ученые выявили взаимосвязь мелодии будильника на самочувствие человека. Сотрудники Мельбурнского королевского технологического университета провели эксперимент, в котором 50 человек просыпались под разные мелодии будильника и фиксировали свои ощущения после пробуждения.

Выяснилось, что человек просыпается быстрее, чувствует себя лучше, и реже испытывает чувство сонливости в течение дня, если звуки будильника мелодичны, а не резки, вроде стандартного пикающего звука, пишет Plos One.

По словам одного из авторов исследования профессора Адриана Дайера, резкие сигналы нарушают работу мозга в момент пробуждения и негативно сказываются на самочувствии человека.

А вот громкость или продолжительность сигналов не влияют на самочувствие пробуждающихся.