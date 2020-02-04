В Уфе пассажирский самолет выкатился за пределы ВПП

В Уфе самолет авиакомпании «Победа» выкатился за пределы воздушно-посадочной полосы. Об этом сообщили в пресс-службе уфимского аэропорта. Инцидент произошел во вторник, 4 февраля.

По данным пресс-службы воздушной гавани, это был самолет, следовавший из Уфы в столичный аэропорт Внуково. Однако в момент разворота на торце искусственной взлетно-посадочной полосы воздушное судно выкатилось за пределы ИВПП. Это произошло уже перед занятием исполнительного старта.

Известно, что на борту воздушного судна находилось шесть членов экипажа и 183 пассажира.

В результате сотрудникам аэропорта пришлось отбуксировать самолет к месту стоянки. В настоящее время с пассажирами работают представители авиакомпании.

Ожидается, что теперь рейс вылетит с задержкой на 2 часа 50 минут. Аэропорт работает в штатном режиме. Ограничений на прием и выпуск самолетов нет.