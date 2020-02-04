На Украине задумались о подготовке новых исков против РФ
В ведомстве отметили, что в настоящее время процесс находится на этапе сбора доказательств и обоснований.
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Глава министерства юстиции Украины Денис Малюська заявил, что ведомство изучает возможности для подачи новых исков против РФ в международные судебные инстанции.
«Сейчас мы думаем над обоснованностью и возможностью подачи еще одного-двух исков в ближайшее время», - заявил он в интервью изданию «Главком».
Министр отказался раскрыть подробности возможных исков, поскольку это якобы является «вопросом инициативы».
Малюська также заявил, что в настоящее время процесс находится на этапе сбора доказательств и обоснований.