Бездымные зоны: Минздрав РФ поддержал закон о запрете на курение в коммуналках

Министерство здравоохранения России поддержало инициативу о запрете на курение в общих помещениях коммунальных квартир. Данная мера, уверены в ведомстве, должна защитить граждан от табачного дыма и поддержать права некурящих россиян.

Как отмечают «Известия», проект был предложен группой депутатов во главе с Николаем Герасименко в декабре прошлого года. Он предполагает полный запрет на курение в общих зонах коммунальных квартир, а именно на кухнях, в санузлах и коридорах.

Минздрав РФ поддержал проект. В ведомстве пояснили, что такое решение станет дополнительной мерой по защите людей от табачного дыма. В данный момент запрет на курение в общих зонах многоквартирных домов уже действует, однако в законе ничего не сказано про помещения коммунальных квартир, что можно считать юридическим пробелом, говорится в пояснительной записке к документу.

Правительство и профильные комитеты Государственной думы должны представить свои отзывы по новому законопроекту до 18 февраля. Ответственный за инициативу комитет Госдумы по охране здоровья уже рекомендовал включить документ в программу работы на весеннюю сессию.

«Табачное» законодательство в РФ продолжает меняться. Так, в декабре прошлого года Госдума приняла в третьем чтении закон о возврате курилок в здания аэропортов. Курить разрешили в специальных изолированных помещениях с вентиляцией, причем они должны быть размещены так, чтобы некурящие пассажиры не смогли наблюдать за процессом.