Киев отказался признать бюст маршала Жукова памятником

Министерство культуры, молодежи и спорта Украины отказалось вносить бюст маршала Жукову в Государственный реестр недвижимых памятников Украины согласно приказу №957 «О невключении в Государственный реестр недвижимых памятников Украины памятника Г.К. Жукову на пр. Петра Григоренко в Харькове».

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«Теперь нужно демонтировать то, чего по закону не должно быть», - написал руководитель общественной организации «Свитанок» Вадим Поздняков в Facebook.

Такое решение могло порадовать только местных националистов, которые больше года выступали за снос памятника не только юридически. Они сваливали бюст советского маршала, в годы войны руководившего освобождением Украины от фашистов с постамента, обливали краской.