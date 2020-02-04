Зимний плен: из-за мощного снегопада в Уфе ввели режим ЧС

В Уфе ввели в действие режим чрезвычайной ситуации. Это решение связано с необычайно сильным снегопадом и ветром, порывы которого достигают 20 метров в секунду.

Метель в столице Башкирии продолжалась больше суток. Из-за снегопада дорожная видимость снизилась до минимальной, а на трассах образовались заносы. Жителей Уфы попросили не садиться за руль без крайней необходимости.

Для устранения последствий снегопада на улицы вышли около тысячи дворников и триста снегоуборочных машин. Они работают в круглосуточном режиме. На период действия режима чрезвычайной ситуации в городе запрещен въезд грузового транспорта.

Ранее мощный снегопад пришел на Дальний Восток. Стихия обрушилась на Курилы и Сахалин. Тогда для расчистки дорог привлекли более 50 единиц техники.