В Кузбассе возбудили дело после смерти пенсионерки с детьми при пожаре

Следователи СК РФ по Кемеровской области возбудили уголовное дело по факту пожара, который унес жизни четверых жителей города Гурьевска, в том числе троих детей.

Ночью четвертого февраля в частном доме произошел пожар, который увидели соседи и вызвали сотрудников МЧС. После тушения возгорания спасатели нашли в спальне 69-летнюю женщину и троих детей в возрасте 11 и 12 лет.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)», - сказано в сообщении СУ СК РФ по Кузбассу.

По предварительной версии, 37-летняя жительница города Гурьевска ушла на работу в ночную смену, оставив в доме 12-летнюю дочь и 11-летнего сына под присмотром бабушки. Позже к детям пришла в гости 11-летняя соседка, осталась у них ночевать. Очаг возгорания располагается на кухне, причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки.

В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа.