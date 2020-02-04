Самолеты ВКС готовятся к вылету в Ухань для эвакуации россиян

В международном аэропорту Байкал в Улан-Удэ идет подготовка к вылету пяти военно-транспортных самолетов Ил-76МД ВКС России в Китай для эвакуации российских граждан из провинции Хубэй, сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

«Колонна грузовых автомобилей с медицинским оборудованием, средствами индивидуальной защиты, продуктами питания, спальными принадлежностями прибыла в международный аэропорт Байкал», - сказано в сообщении.

На борту будут находиться специалисты радиационной, химической и биологической защиты, военные медики, бортпроводники и специалисты в области вирусологии.

«На воздушном судне имеются все необходимые современные средства диагностики, индивидуальной защиты, медицинские препараты, также во время полета будет соблюдаться необходимый температурный режим, основные санитарные правила и нормы», - отмечает пресс-служба.

По прибытии на территорию России граждане пройдут необходимые противоэпидемиологические и профилактические мероприятия.

На данный момент вернуться в Россию изъявили желание 130 человек. Однако, по словам вице-премьера России Татьяны Голиковой, эта цифра постоянно меняется.