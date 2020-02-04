Плененные в САР боевики раскрыли роль Турции в формировании «ан-Нусры»*

Сирийские военные во время сражения под Алеппо задержали боевиков террористической организации «Джебхат-ан-Нусра»*. На допросе те рассказали, что воевать на стороне экстремистов их заставили. Семьи мужчин держали в заложниках и угрожали расправой, если те не согласятся участвовать в атаках на город.

Один из террористов Махмуд аль Наджим рассказал, что в его родном городе сначала был сформирован отряд «Сирийской свободной армии» - светской оппозиции. Потом, при появлении в этих краях отрядов «Джебхат ан-Нусры»*, начались столкновения между светскими и радикальными оппозиционерами.

Аль Наджим вместе со своими родственниками решил сбежать в Турцию, однако его задержала полиция этой страны, которая, как утверждает боевик, заставила его вступить в «ан-Нусру»*.

«Сказали, что если я не буду работать на них и воевать на стороне "Джебхат ан-Нусры"*, то они убьют или арестуют мою семью», - рассказал боевик на допросе.

Чтобы удержать наемников террористы использовали не только запугивание, но и денежное поощрение. За каждого убитого им платили по сто долларов. Если бы сирийской армии боевики сдались добровольно, они могли бы получить амнистию, теперь их ожидает суд.

Накануне террористы вновь пытались прорвать оборону под Алеппо. За час по городу было выпущено полтора десятка снарядов. Множество людей получили ранения, среди погибших есть дети.

«Джебхат-ан-Нусра»* - запрещенная в России террористическая организация.