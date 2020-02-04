Эпидемический порог по гриппу и ОРВИ превышен в 23 регионах России

В 23 регионах России зафиксировано превышение эпидемического порога заболеваемости гриппом и ОРВИ, сообщили в Роспотребнадзоре.

«На пятой неделе 2020 года (27.01.2020-2.02.2020) в целом на территории России отмечается расширение географического распространения эпидемической заболеваемости гриппом и ОРВИ. Превышение недельных эпидемических порогов среди населения в целом отмечено в 23 субъектах», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в зоне риска находятся дети в возрасте от трех до 14 лет. Отмечено, что сейчас распространяется вирус гриппа В, его вспышки бывают примерно каждые пять лет.

Из-за острой респираторной инфекции и гриппа многие школы, детские кружки, секции, дома культуры страны закрылись на карантин, например в Ульяновске и Саратове, Нижегородской области, Туве. Введено ограничение на проведение массовых мероприятий.