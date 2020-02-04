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Эпидемический порог по гриппу и ОРВИ превышен в 23 регионах России

Ирина Егорова
06:37 04.02.2020
По информации Роспотребнадзора, сейчас распространяется вирус гриппа В, его вспышки бывают примерно каждые пять лет. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Nikolay Gyngazov Global Look Press

В 23 регионах России зафиксировано превышение эпидемического порога заболеваемости гриппом и ОРВИ, сообщили в Роспотребнадзоре.

«На пятой неделе 2020 года (27.01.2020-2.02.2020) в целом на территории России отмечается расширение географического распространения эпидемической заболеваемости гриппом и ОРВИ. Превышение недельных эпидемических порогов среди населения в целом отмечено в 23 субъектах», - говорится в сообщении

В ведомстве отметили, что в зоне риска находятся дети в возрасте от трех до 14 лет. Отмечено, что сейчас распространяется вирус гриппа В, его вспышки бывают примерно каждые пять лет. 

Из-за острой респираторной инфекции и гриппа многие школы, детские кружки, секции, дома культуры страны закрылись на карантин, например в Ульяновске и Саратове, Нижегородской области, Туве. Введено ограничение на проведение массовых мероприятий.

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