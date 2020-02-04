Посольство РФ в Латвии вручило ветеранам медали в честь юбилея Победы

«С каждым месяцем, с каждым днем число этих людей уменьшается, они уходят. В этом смысле очень важно, чтобы память об этой победе, и о войне, что самое главное, оставалась в сердцах их детей, внуков, широкой общественности латвийской республики», - сказал Лукьянов.

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