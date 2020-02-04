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«Хороший признак»: ученый заявил о снижении темпа прироста больных коронавирусом

Наталья Вальханская
05:46 04.02.2020
При этом, по мнению профессора Николай Малышев, пик эпидемии может наступить через две-три недели.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

По данным Всемирной организации здравоохранения, ситуация с распространением коронавируса в Китае действительно находится под контролем, однако есть данные, что пик эпидемии еще не прошел, рассказал «Звезде» ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России, профессор Николай Малышев. ​

По мнению ученого, пик может наступить через две-три недели. При этом Малышев отметил, что темп прироста зараженных пневмонией снижается.

«Мы сейчас видим, что темп прироста снижается, а это уже хороший признак» - заявил он в эфире программы «Между тем». ​

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 20,4 тысячи человек, скончались 425 человек. Еще почти 150 человек заболели вне Китая, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

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