«Хороший признак»: ученый заявил о снижении темпа прироста больных коронавирусом

По данным Всемирной организации здравоохранения, ситуация с распространением коронавируса в Китае действительно находится под контролем, однако есть данные, что пик эпидемии еще не прошел, рассказал «Звезде» ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России, профессор Николай Малышев. ​

По мнению ученого, пик может наступить через две-три недели. При этом Малышев отметил, что темп прироста зараженных пневмонией снижается.

«Мы сейчас видим, что темп прироста снижается, а это уже хороший признак» - заявил он в эфире программы «Между тем». ​

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 20,4 тысячи человек, скончались 425 человек. Еще почти 150 человек заболели вне Китая, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.