Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Крыму арестован владелец сафари-парка «Тайган»

Светлана Головина
04:40 04.02.2020
Олег Зубков арестован на 2 месяца за нарушение ранее избранной меры пресечения.
В Крыму арестован владелец сафари-парка «Тайган»
© Фото: Александр Полегенько РИА Новости

В Крыму владелец крупнейшего в Европе сафари-парка «Тайган» Олег Зубков был заключен под стражу на 2 месяца за нарушение ранее избранной меры пресечения - подписки о невыезде.

По словам руководителя пресс-службы парка Татьяны Алексагиной, Зубков не явился на слушание 20 января 2020 года в связи с тем, что они находились в Москве на совещании в Минэкономразвития.

Данное постановление суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Верховном суде Крыма, пишет РИА Новости.

Глава полуострова Сергей Аксенов не разделяет решение о мере пресечения Зубкова.

«Если адвокаты директора парка не против, то готов выступить его личным поручителем для изменения меры пресечения судом», - написал он на своей странице «Вконтакте».

Напомним, что в отношении руководителя сафари-парка было возбуждено уголовное дело по статье оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Причиной этому стал инцидент в июле 2018 года, когда во время фотосессии на экскурсии «Прогулка со львами» туристку укусил лев. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата02.02.2020, 22:43
Россия приостанавливает движение поездов в Китай
Дата04.02.2020, 04:00
С-300 отразили воздушную атаку во время учений на Кубани: видео
Дата01.02.2020, 07:23
Овечкин стал восьмым в рейтинге лучших снайперов в истории NHL
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата03.02.2020, 10:42
Танк «Армата» может пойти на экспорт
Дата31.01.2020, 17:56
Минобороны будет противодействовать фальсификации истории
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
04:40 В стране и мире
В Крыму арестован владелец сафари-парка «Тайган»
04:00 Армия
Видео
С-300 отразили воздушную атаку во время учений на Кубани: видео
03:45 В стране и мире
В России ввели ограничение на въезд иностранцев из КНР
03:13 В стране и мире
Список штрафов с оплатой по скидке хотят расширить в России
03:03 В стране и мире
«Газпром» втрое снизил транзит газа через Украину
События дня
События дня
Вспышка коронавируса в Китае
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
СМИ опубликовали переговоры пилота с диспетчером в момент удара по украинскому Boeing
Нурмагомедову предложили по 100 млн долларов за бои с Макгрегором и Мейвезером
Ученый рассказал, почему не стоит бояться магнитных бурь
Кардиолог развеял популярные мифы о фитнес-браслетах
Квантовая глупость: ученые назвали неожиданную причину совершения людьми ошибок
Заварили чай: озвучена очередная версия гибели группы Дятлова
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.