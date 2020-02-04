В Крыму арестован владелец сафари-парка «Тайган»

В Крыму владелец крупнейшего в Европе сафари-парка «Тайган» Олег Зубков был заключен под стражу на 2 месяца за нарушение ранее избранной меры пресечения - подписки о невыезде.

По словам руководителя пресс-службы парка Татьяны Алексагиной, Зубков не явился на слушание 20 января 2020 года в связи с тем, что они находились в Москве на совещании в Минэкономразвития.

Данное постановление суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Верховном суде Крыма, пишет РИА Новости.

Глава полуострова Сергей Аксенов не разделяет решение о мере пресечения Зубкова.

«Если адвокаты директора парка не против, то готов выступить его личным поручителем для изменения меры пресечения судом», - написал он на своей странице «Вконтакте».

Напомним, что в отношении руководителя сафари-парка было возбуждено уголовное дело по статье оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Причиной этому стал инцидент в июле 2018 года, когда во время фотосессии на экскурсии «Прогулка со львами» туристку укусил лев.