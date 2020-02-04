В России ввели ограничение на въезд иностранцев из КНР

С 4 февраля правительством России было введено ограничение на въезд через воздушные пункты пропуска иностранных граждан с территории Китая с целью предотвратить проникновение нового типа коронавируса 2019-nCoV, за исключением аэропорта Шереметьево. Соответствующий документ был опубликован на сайте кабинета министров.

Исполнять данное распоряжение поручено Министерству транспорта совместно с ФСБ, ФТС и Роспотребнадзором.

Отмечается, что для граждан государств - членов Евразийского экономического союза, а также экипажей воздушных судов, членов официальных делегаций и лиц, имеющих вид на жительство в РФ действует исключение.

Помимо этого, российскому МИД необходимо уведомить Китай, а также другие страны о предусмотренных мерах, отметив, что «они обоснованы особыми обстоятельствами и носят исключительно временный характер».

О вспышке опасной инфекции в городе Ухань стало известно 31 декабря 2019 года.

По последним данным, число заболевавших превысило 19 тысяч человек, количество погибших - свыше 400.

Основной очаг распространения находится в Китае, однако вирус уже был зафиксирован на территории России - в Забайкальском крае и Тюменской области, а также США, Австралии, Таиланде, Франции, Германии и других странах.