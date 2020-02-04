«Газпром» втрое снизил транзит газа через Украину

Российская транснациональная энергетическая компания «Газпром» опубликовала данные о «фактических потоках газа» на своем сайте. Исходя из документа, в январе «Газпром» снизил втрое транзит газа через Украину в Европу - до 2,65 миллиарда кубометров.

При этом, по информации пресс-службы НАК «Нафтогаз Украина», в первый месяц 2020 года через территорию страны было прокачено 2,54 миллиарда кубометров газа.

«Оплаченные мощности использованы на 46%», - заявили в «Нафтогазе».

В конце 2019 года Россия и Украина подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в их числе транзитный контракт сроком на пять лет.

Согласно нему, «Газпром» гарантирует в первый год прокачку 65 миллиардов кубометров газа и в последующие четыре года по 40 миллиардов кубометров.