Список штрафов с оплатой по скидке хотят расширить в России

Административные штрафы по большинству статей нового Кодекса можно будет оплатить со скидкой 50%, сообщили в Минюсте РФ.

«Процессуальный кодекс России об административных правонарушениях предлагает распространит возможность уплаты административного штрафа в половинном размере на все административные правонарушения, за исключением грубых административных правонарушений, а также отдельных административных правонарушений в области дорожного движения», - пишет ТАСС.

В ведомстве также отметили, что поправки распространятся на 1000 из 1666 составов административных правонарушений, что «в 8 раз больше, чем на данный момент».

Незадолго до этого сообщалось, что в рамках нового КоАП могут быть ужесточены наказания за превышение скорости, систематические нарушения ПДД, отказ от медосвидетельствования и остановки по требованию полицейского.