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Список штрафов с оплатой по скидке хотят расширить в России

Светлана Головина
03:13 04.02.2020
Согласно проекту нового КоАП скидка в размере 50% на оплату штрафов будет распространяться  на 60% статей.
Список штрафов с оплатой по скидке хотят расширить в России
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press

Административные штрафы по большинству статей нового Кодекса можно будет оплатить со скидкой 50%, сообщили в Минюсте РФ.

«Процессуальный кодекс России об административных правонарушениях предлагает распространит возможность уплаты административного штрафа в половинном размере на все административные правонарушения, за исключением грубых административных правонарушений, а также отдельных административных правонарушений в области дорожного движения», - пишет ТАСС.

В ведомстве также отметили, что поправки распространятся на 1000 из 1666  составов административных правонарушений, что «в 8 раз больше, чем на данный момент».

Незадолго до этого сообщалось, что в рамках нового КоАП могут быть ужесточены наказания за превышение скорости, систематические нарушения ПДД, отказ от медосвидетельствования и остановки по требованию полицейского.

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