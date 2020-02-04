В застрявшем из-за снежного шторма автобусе в Норильске намело сугробы: видео

В Норильске из-за сильной метели пассажиры рейсового автобуса оказались в снежном плену. Видео с места природной аномалии были опубликованы очевидцами.

На кадрах видно, как автобус продувается сильнейшим ветром и буквально занесен снегом изнутри. Для того, чтобы предотвратить вихри метели в салоне, некоторые пассажиры начали делать снежки и залепливать окна.

Накануне сообщалось, что на севере Красноярского края объявлено штормовое предупреждение - движение затруднено, дорога до аэропорта перекрыта для всех видов транспорта, из-за чего все рейсы были отложены.

Также были внесены коррективы в работу общеобразовательных учреждений.