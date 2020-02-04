Визит Путина в Череповец: поправки в Конституцию, боевые искусства и восторженные горожане

Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня совершил рабочую поездку в Череповец. Город в Вологодской области не настолько большой, чтобы такое событие осталось без внимания. Поэтому когда кортеж президента поворачивает к зданию Череповецкого химико-технологического колледжа, на противоположной стороне улицы автомобиль президента уже ждут местные жители. И Владимир Путин, конечно, сворачивает с маршрута, чтобы перейти дорогу и поздороваться с людьми.

«Привет, здрасьте, здрасьте… Не стойте долго, замерзните», - заботливо говорит президент встречающим его.

Раньше такие заведения назывались ПТУ и учиться в них было не слишком престижно. Теперь - колледж, за выпускниками которого руководители крупнейших предприятий страны выстраиваются чуть ли не в очередь. Потому что кадры ценные. Электромонтаж, сварочные работы, эксплуатация оборудования. Будущее каждого студента здесь расписано на годы вперед: школа-колледж-университет-предприятие. И вот уже сами студенты интересуются, а что их ждет в будущем? Разговор с президентом плавно переходит к поправкам в Конституцию.

Алена Смыслова сообщила главе государства, что не знает, как правильно отвечать на вопросы детей, которые задают вопросы о поправках в основной закон страны. А именно: имеет ли смысл проводить потом еще выборы президента, если мы обозначим свою позицию уже на данном этапе?

«Я это предложил, но не для того, чтобы продлить свои полномочия. Если мы будем проводить, а я надеюсь, это произойдет в обозначенные сроки, всенародное голосование, то это по сути плебисцит. Это по сути - волеизъявление граждан. Я и предложил это для того, чтобы путем вот этого высшего проявления волеизъявления были приняты эти поправки или не приняты. И если приняты, то никто не мог сказать, что здесь что-то не так. Это высшая форма демократии. Нужно ли таким способом продлевать полномочия действующего президента, думаю, что нет. Потому что если мы говорим о выборах главы государства, это должно быть сделано на альтернативной основе», - пояснил Владимир Путин.

Референдум нужен не потому, что президент хочет остаться у власти, а потому, что сам факт всенародного голосования - индикатор того, насколько граждане в эту власть верят. Владимир Путин проводит историческую параллель - события 1993 года.

«Был очень острый политический кризис в стране, который привел к вооруженным столкновениям в столице, в Москве шли по сути боевые действия, гибли люди. В этих условиях президент Ельцин принял решение провести всенародное голосование, тоже референдум, о доверии к себе. И я думаю, что он поступил правильно абсолютно. И очень хорошо, что люди приняли в нем активное участие. И еще лучше, что они поддержали президента. Потому что, если бы этого не произошло, в стране вообще мог бы наступить хаос и гражданская война. Последствия были бы тяжелейшими для миллионов наших сограждан», - отметил Путин.

Идея внесения изменений в Конституции России вызвала бурное обсуждение по всей стране. И даже в стенах одного колледжа столько разных мнений, что в них, кажется, очень легко запутаться.

«Не хотелось бы погрязнуть это точно, ни в поправках, ни в чем другом. Но знаете, что дискуссия разворачивается таким широким фронтом, на самом деле меня это только радует, потому что чем больше людей будут вовлечены в этот процесс, тем более народной будет Конституция и поправки, которые мы в нее предложим. Люди будут чувствовать себя соавторами этого документа», - пояснил глава государства.

В новой редакции основного закона страны может оказаться поправка череповецкой учительницы начальных классов. И это не шутка. Педагог сообщила президенту, что в последние годы ее коллеги, молодые учителя, ежегодно уходят в декретный отпуск.

«Только порадоваться надо за ваших коллег», - с улыбкой заметил Владимир Владимирович.

На что педагог посетовала, что в данной ситуации найти замену ушедшим посреди учебного года преподавателям очень сложно. Некоторые учителя могли бы найти выход из положения, привлекая к работе студентов, однако это запрещено законом.

«Почему не разрешать студентам старших классов я, честно говоря не понимаю», - согласился президент.

На что сидевшая в зале заместитель председателя правительства Татьяна Голикова тут же отреагировала, что данный процесс легко ускорить.

«Как ваша фамилия? Смирнова? Вот это будет поправка Смирновой», - обрадовал девушку глава государства.

Цель визита в Череповец - образование и все, что с ним связано. Спорт - обязательно. Городской центр боевых искусств уместил под одной крышей две с половиной тысячи детей. А единоборств здесь преподают сразу 30 видов. Дзюдо, конечно, бокс - тайский, кик и классический, фехтование. Уроков Владимир Путин давать не стал, но пожелание оставил: неважно, каким заниматься спортом, важно быть одним из лучших.