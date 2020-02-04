Путин и Эрдоган договорились об улучшении координации действий в Сирии

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров условились принять срочные меры по линии министерств обороны РФ и Турции для повышения эффективности координации действий в Сирии, сообщили в пресс-службе Кремля.

В ходе телефонного разговора лидеры стран подчеркнули необходимость неукоснительного выполнения российско-турецких договоренностей по Идлибу.

Также Владимир Путин обратил внимание своего коллеги на резкую активизацию террористов в САР и подчеркнул, что атаки боевиков приводят к жертвам среди мирных жителей.

Кроме Сирии президенты обсудили ситуацию в Ливии в контексте соблюдения режима прекращения огня и реализации договоренностей, которых удалось достичь во время конференции в Берлине.