Опустевшие улицы и дороги: ужасающие кадры из закрытого на карантин Уханя

В Китае город Ухань, население которого составляет 11 миллионов человек, практически «вымер». После того как город закрыли на карантин, жители стараются не выходить из дома без веской причины из-за боязни заражения коронавирусом. Кадры опустевшего города оказались в распоряжении «Звезды».

На данный момент перемещение на территории города без медицинских масок и других средств индивидуальной защиты запрещено, отменены все культурно-массовые мероприятия и закрыты рынки.

С целью предотвращения распространения опасной инфекции власти КНР приостановили ж/д и авиасообщение.

Всемирная организация здравоохранения уже объявила вспышку нового типа коронавируса 2019-nCoV чрезвычайной ситуацией международного значения.

По данным на 4 февраля, число погибших составляет свыше 400 человек, зараженными остаются более 19 тысяч.

Заболевание активно распространяется по территории Китая, однако, несколько случаев были зафиксированы в России, Юго-Восточной Азии, Австралии, США, Канаде,Франции, Германии и Финляндии.

Минобороны России эвакуирует российских граждан с территории КНР