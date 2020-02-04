Мать-героиня: в Орехово-Зуево 33-летняя женщина родила одиннадцатого ребенка

Жительница деревни Малая Дубна Московской области в одиннадцатый раз стала мамой. Роды 33-летней женщины по традиции принимали врачи Орехово-Зуевского роддома, где ранее появились на свет все ее предыдущие десять детей.

Роды прошли без осложнений. Вес новорожденной девочки составил 3070 г, а рост - 51 см.

«Мама и малышка чувствуют себя хорошо и готовятся к скорой выписке домой», - сообщила заведующая родильным домом Вера Калинина.

Дома новорожденную вместе с ее папой ждут пятеро братьев и пятеро сестер. Самому старшему ребенку в семье 13 лет.