«Белые каски» и террористы сняли постановочное видео о «химатаке» в Сирии

В населенном пункте Зерба в Идлибской зоне деэскалации представителями «Белых касок» совместно с террористами были завершены съемки постановочного видео о якобы применении правительственными войсками «отравляющих веществ» против мирного населения. Эту информацию передали нескольких независимых источников в российский Центр по примирению враждующих сторон.

В видеоролике инсценированы якобы «последствия» нанесения бомбового удара сирийскими ВВС неизвестным «химическим боеприпасом». На отснятых кадрах в густом желтом дыму зафиксированы якобы «человеческие жертвы» с признаками «отравления».

В настоящее время видеофальшивка подготовлена «белокасочниками» к распространению по социальным сетям для дальнейшего тиражирования в западных и арабских СМИ.

Российский Центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.