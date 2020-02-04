Гендиректором «Почты России» стал бывший вице-премьер Акимов

Бывший вице-премьер РФ Максим Акимов назначен на пост гендиректора «Почты России». Такое решение принял совет директоров компании.

Акимов будет занимать эту должность в течение пяти лет. С его предшественником Николаем Подгузовым, возглавившим «Почту России» в 2017 году, будет прекращен трудовой договор, однако он останется работать в компании, заняв пост первого заместителя гендиректора.

В новом качестве Акимов должен до 1 мая подготовить актуализированную стратегию развития компании на 2020-2030 годы. Согласно ранее утвержденному «Почтой России» документу, стратегия предполагает модернизацию большинства почтовых отделений. На это будет направлено около 68 миллиардов рублей.

Максим Акимов курировал в правительстве отрасли связи и транспорта, а также развитие цифровой экономики. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что всем бывшим членам кабинета министров подобрали новую работу. Глава государства Владимир Путин, встречаясь с бывшими членами правительства, выразил надежду, что на новых должностях они смогут использовать свой потенциал и богатый опыт.