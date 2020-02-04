Избившему медиков перинатального центра мужчине грозит до двух лет тюрьмы

В Советском районе Волгограда полицейские возбудили уголовное дело в отношении 22-летнего местного жителя, который нанес побои медицинским работникам перинатального центра.

Инцидент произошел 30 декабря 2019 года. 23-летняя волгоградка, находясь на седьмом месяце беременности, обратилась в медучреждение за помощью. Медики приняли решение оставить ее под наблюдением, однако та стала звонить своему другу с просьбой приехать и забрать ее. Молодой человек, оказавшись на месте, очевидно, недовольный решением врачей, вдруг неожиданно ударил 39-летнего доктора, а затем и попытавшуюся оставить драку 64-летнюю медсестру.

«После нанесения побоев мужчина скрылся. Впоследствии он был установлен участковым уполномоченным полиции. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело и избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. Законодательством за содеянное предусмотрено до двух лет лишения свободы», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Действия злоумышленника зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные в помещении медицинского учреждения.