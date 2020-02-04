Возвращение домой: как Россия возрождает Арктику

Россия вкладывает большое количество сил и средств для возрождения Арктики. Ситуация там вкладывается совершенно противоположная той, что была в 90-е годы. Об этом рассказал военный эксперт, капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин.

«В 90-е годы настолько была заброшена Арктика, что, честно говоря, мне как человеку служившему там, у меня чувство возникало, что никогда мы туда не вернемся. Потому что это требует огромных материальных и моральных затрат. И то, что произошло за последние 10 лет, то, что было вложено туда и человеческого потенциала, и, конечно, денежных ресурсов. Это десятки миллиардов в американской валюте. Потому что мы сумели поставить гарнизоны. Так даже в советское время их не было», - заявил собеседник «Звезды» в программе «Открытый эфир».

Еще в марте 2019 года Россия объявила о введении новых правил прохода по Северному морскому пути. При этом речь идет не о запрете прохода, а только о дополнительных условиях. Пребывание в территориальных водах России любого иностранного корабля должно быть согласовано за 45 суток. Также в целях безопасности корабль обязан вести российский лоцман. США же претендуют на открытый доступ к российским территориальным водам. Формально повод состоит в том, что часть маршрута проходит по американским территориальным водам. Но США распространяют требования именно на весь путь. Кроме этого требуют ликвидировать наши воинские части, которые базируются на российских арктических островах, и гарнизоны, расположенных на береговой линии РФ.