Константин Хабенский стал послом ЧЕ-2020 по футболу в Санкт-Петербурге
Сегодня, во Всемирный день борьбы с раком, он приехал к маленьким пациентам НИИ детской онкологии.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Народный артист России и основатель фонда помощи детям с опухолью мозга Константин Хабенский стал послом по социальным программам от Петербурга на чемпионате Европы по футболу.
Сегодня, во Всемирный день борьбы с раком, он приехал к маленьким пациентам НИИ детской онкологии в Петербурге. Хабенский провел викторину на футбольную тему и вручил подарки.
«Я очень надеюсь, что не только вы, но и все, кто сегодня собрался, скоро поправятся, выйдут и будут либо болеть, я имею в виду за футбол, либо играть в футбол», - сказал он на встрече.
Каждый год онкологию ставят примерно 18 миллионам человек. Половину случаев можно было предупредить, если бы пациенты вовремя проходили обследования.