Константин Хабенский стал послом ЧЕ-2020 по футболу в Санкт-Петербурге

Народный артист России и основатель фонда помощи детям с опухолью мозга Константин Хабенский стал послом по социальным программам от Петербурга на чемпионате Европы по футболу.

Сегодня, во Всемирный день борьбы с раком, он приехал к маленьким пациентам НИИ детской онкологии в Петербурге. Хабенский провел викторину на футбольную тему и вручил подарки.

«Я очень надеюсь, что не только вы, но и все, кто сегодня собрался, скоро поправятся, выйдут и будут либо болеть, я имею в виду за футбол, либо играть в футбол», - сказал он на встрече.

Каждый год онкологию ставят примерно 18 миллионам человек. Половину случаев можно было предупредить, если бы пациенты вовремя проходили обследования.