Лавров обсудил с главой МИД Египта «сделку века» Трампа

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Египта Самехом Шукри. В ходе беседы стороны обсудили ситуацию в Сирии, Ливии, а также оценили перспективы ближневосточного урегулирования после обнародования Вашингтоном «сделки века».

«Министры подтвердили настрой на продолжение тесного взаимодействия в интересах преодоления кризисных ситуаций и обеспечения мира в регионе», - уточнили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Двадцать восьмого января президент США Дональд Трамп объявил об итогах разработки «сделки века». Так называется проект соглашения между Израилем и Палестиной. Ожидается, что он должен положить конец конфликту в регионе.

В частности, план предусматривает создание государства Палестина, а также его демилитаризацию. При этом Израиль сохранит контроль над востоком реки Иордан. Иерусалим, в свою очередь, останется его неделимой столицей.