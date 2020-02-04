Боткинская больница станет одной из самых современных клиник в Европе

Сегодня, 4 февраля, - Всемирный день борьбы с раком. Каждый год этот диагноз ставят примерно 18 миллионам человек. Половину случаев можно было предупредить, если бы вовремя пройти обследования. Новые возможности для этого вскоре появятся у жителей столицы.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, уже в этом году начнутся работы по переоборудованию одного из корпусов больницы имени Боткина в амбулаторное онкологическое отделение. Градоначальник посетил сегодня знаменитую клинику и побывал в обновленном гематологическом корпусе, где лечат в том числе и рак крови.

Мэр осмотрел отделение трансплантации костного мозга с новейшим оборудованием, где будут принимать ежегодно до шести тысяч человек. Это на одну треть больше, чем до ремонта. Сейчас завершается первый этап масштабной реконструкции Боткинской больницы - одной из крупнейших клиник в Европе.

А в Санкт-Петербурге во Всемирный день борьбы с раком к маленьким пациентам НИИ детской онкологии пришел Константин Хабенский.

Народный артист России и основатель фонда помощи детям с опухолью мозга провел викторину на футбольную тему и вручил подарки.

«Я знаю, что некоторые из вас как раз являются нашими подопечными. И я очень надеюсь, что не только вы, но и все скоро поправятся, и выйдут, и будут либо болеть - я имею в виду за футбол, либо играть в футбол», - сказал актер.

Сегодня же Константин Хабенский стал послом по социальным программам от Петербурга на чемпионате Европы по футболу.