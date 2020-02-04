Посол: речи об эвакуации граждан России из всего Китая не идет

Эвакуации российских граждан с территории всего Китая не предполагается. Россиян вывозят только из районов, где расположены непосредственные очаги коронавируса.

Как рассказал посол России в Китае Андрей Денисов, в ситуации с эвакуацией граждан РФ нужно быть готовыми ко всему. Тем более, что в Китае находятся, помимо посольства РФ, еще и пять генконсульств.

«У нас ведь нет такого понятия как консульский учет. И наши граждане, прибывающие в любую зарубежную страну, по желанию могут встать на учет в консульский отдел, чтобы с ними была связь, а могут этого не делать. Поэтому нам приходилось в ряде случаев до немалого числа людей добираться через знакомых, а также знакомых знакомых китайских друзей. Вчера утром два наших сотрудника, сталкера, как я их называю, были направлены в город Ухань для регулирования вопросов, связанных с вывозом наших граждан», - объяснил журналистам Андрей Денисов.

По словам посла, всем очень хотелось бы, чтобы повсеместной эвакуации граждан РФ со всей территории Китая не было. И есть вполне обоснованная надежда, что до этого не дойдет.