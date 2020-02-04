«Газпром» и Московская область заключили новое соглашение

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер подписали документы «дорожной карты» по расширению сотрудничества. В планах областной администрации и главы «Газпрома» - дальнейшая газификация региона (проведение газа более чем в 300 населенных пунктах за ближайшие 5 лет) и увеличение использования поставщиком газа высокотехнологичной продукции, которую для него производят подмосковные предприятия. В регионе 60 организаций изготавливают продукцию для «Газпрома».

Пресс-служба областной администрации в своем сообщении отмечает, что особое внимание обращено на такие направления, как создание автоматизированных систем управления, автономных энергоустановок малой мощности, технологий и оборудования для сжижения газа. Также отмечается, что претворение в жизнь подобных соглашений означает появление дополнительных рабочих мест в области и налогов для решения социальных задач.

«Сегодня мы обратились в "Газпром" с несколькими темами. В частности, это расшивка газораспределительных станций, чтобы подключались новые потребители и, прежде всего, бизнес, ведь для начала своего дела газ необходим», - передает пресс-служба слова заместителя председателя областного правительства Евгения Хромушина.

Как отмечено в сообщении, сейчас уже ведется подготовка предложений для программы развития газификации Подмосковья на 2021-2015 годы.