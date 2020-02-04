В Москве полиция завела дело на мужчину, избившего пасынка

Полицейские в Москве возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который избил ребенка. Об этом рассказали «Звезде» в пресс-службе столичного главка МВД.

«В отношении гражданина, нанесшего телесные повреждения ребенку, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса России (“умышленное причинение легкого вреда здоровью”)», - рассказали в МВД.

В социальных сетях появилось видео с мужчиной, который заставляет приседать плачущего мальчика, замахивается на него и бьет по лицу, отчего ребенок падает на пол. Видеозапись оказалась в руках родственников из Нальчика, которые обратились к правоохранителям, но отчима, по их словам, быстро отпустили. Столичный главк СК заявил о начале проверки.