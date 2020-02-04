В Самаре открыли пункт оцифровки фотографий и писем фронтовиков для проекта «Дорога Памяти»

В пункте будут оцифровывать фотографии участников Великой Отечественной войны, фронтовые письма и другие памятные материалы. При этом оцифровать фотографии и письма сможет любой желающий.

Первым загрузил фотографию в этом пункте последний живой герой 3-й ударной армии, водрузившей Знамя Победы над Рейхстагом, 94-летний Владимир Чудайкин.

Кроме него свои фотографии также загрузили участник Сталинградской битвы Сергей Алехин и ветеран Великой Отечественной войны Иван Коппалов.

Отмечается, что этот пункт ускорит обработку материалов и увеличит перечень документов, которые пополнят фонд уникальных экспонатов мультимедийной галереи «Дорога Памяти» к 75-й годовщине Великой Победы.

Всего в Самарской области собрано порядка 11 тысяч фотографий.

Поделиться историей своих родственников-фронтовиков может любой желающий. Для этого фотографии необходимо принести в пункты сбора. Один из них, к примеру, работает в Центральном музее Вооруженных сил. Или загрузить снимки на официальном сайте ведомства.

Там по ссылке необходимо перейти в мультимедийный раздел «Дорога памяти». Сначала нужно разместить фото, а затем вручную внести данные о человеке. Отдельно - история подвига ветерана, публикации о нем, его фронтовые письма домой и т.д. К 75-летию Победы откроется масштабная выставка в парке «Патриот» - большая галерея с миллионами фронтовых историй победителей.