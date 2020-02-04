Опубликованы кадры посадки самолета ВКС в Ухане

Первый самолет Воздушно-космических сил России приземлился в аэропорту китайского Уханя провинции Хубэй. Кадры посадки публикует «Звезда».

Сегодня в Китай вылетели два военно-транспортных самолета Ил-76МД для эвакуации россиян из-за вспышки коронавируса в стране. Всего в операции по эвакуации российских граждан будет задействовано пять таких самолетов.

В пути российские граждане, решившие вернуться на родину, будут обеспечены средствами индивидуальной защиты и необходимыми лекарствами.

Первые случаи заболевания коронавирусом 2019-nCoV были зарегистрированы в китайском Ухане в декабре прошлого года. На сегодняшний день заболевание обнаружено у 20,4 тысячи человек. Жертвами коронавируса стали 427 человек. За пределами Китая заболели 153 человека более чем в 20 странах.

В России зафиксированы два случая коронавируса. Оба пациента - граждане Китая. Они находятся в больницах Забайкалья и Тюмени. В Роспотребнадзоре призвали усилить контроль на внутренних рейсах. Ведомством проведена оценка потребностей оснащения аэропортов страны оборудованием дистанционного измерения.