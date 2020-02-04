Эрдоган: Турция не хочет обострять отношения с РФ из-за ситуации в Идлибе

Турции не имеет смысла вступать в конфликт с Россией в связи с ситуацией в сирийской провинции Идлиб. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

«Нет нужды втягиваться в конфликт или в серьезный спор с Россией в данный момент, мы будем обсуждать все, но без злости, принимая во внимание, что у нас (с РФ - прим. ред.) есть совместные, имеющие особый стратегический характер инициативы», - цитирует Sabah президента.

Он также заявил, что Турция довела до сведения РФ невозможность закрывать глаза на продолжение конфликта в Идлибе, на гибель там граждан и на новый исход оттуда населения к границе Турции.

Эрдоган напомнил, что в результате действий Вооруженных сил Турции в ответ на обстрелы сирийцев были «нейтрализованы» 76 сирийских военных.

«Операции ВС Турции в Идлибе стали серьезным уроком для режима Асада. Турция не остановится и со всей решимостью продолжит операции в Сирии», - приводит слова Эрдогана агентство Anadolu.

Он также назвал обстрел турецких военных в Идлибе открытым нарушением соглашений по Сирии и пообещал, что сторонники сирийских властей «поплатятся за свои действия».

Эрдоган выразил желание провести телефонные переговоры с Владимиром Путиным, сообщает телеканал NTV.

«Я могу позвонить (Путину - прим. ред.) завтра (во вторник - прим. ред.)», - заявил он журналистам на борту своего самолета.

Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, телефонный разговор лидеров двух государств может быть быстро согласован.

Ранее власти Турции заявили, что накануне под артиллерийский обстрел сирийских правительственных сил в Идлибе попали турецкие военные, потом турецкая авиация нанесла удары по целям в Сирии. Эрдоган заявил, что количество погибших при артиллерийском обстреле турецких военных в Идлибе составило восемь человек, среди них семь военных и один мирный житель.

В российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии заявили, что турецкая авиация воздушное пространство Сирии не нарушала, а небо над зоной деэскалации в районе Идлиба контролируют российские военные.