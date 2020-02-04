Эвакуируемые из Китая россияне проходят контроль: кадры из аэропорта

Телеканал «Звезда» публикует кадры из аэропорта китайского города Ухань, где российские граждане проходят контроль перед возвращением домой.

Первый самолет Воздушно-космических сил России совершил посадку в аэропорту китайского города Ухань провинции Хубэй несколькими часами ранее. Продолжительность перелета с аэродрома Восточного военного округа составила около четырех часов.

На стоянке прилетающих самолетов аэропорта города Ухань российские военные медики и специалисты Минобороны России в области вирусологии в специальных защитных костюмах с помощью бесконтактной термометрии проведут первичный осмотр всех эвакуируемых российских граждан.

Первые случаи заболевания коронавирусом 2019-nCoV были зарегистрированы в китайском Ухане в декабре прошлого года. На сегодняшний день заболевание обнаружено у 20,4 тысячи человек. Жертвами коронавируса стали 427 человек. За пределами Китая заболели 153 человека более чем в 20 странах.