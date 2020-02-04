Рисунок пермской школьницы попал на обложку журнала Vogue

Автором обложки мартовского номера американской версии журнала Vogue стала 16-летняя жительница России Анастасия Ковтун.

Журнал предложил девушке из города Чайковский в Пермском крае для обложки нарисовать популярную исполнительницу Билли Айлиш. В итоге певица сама выбрала из нескольких вариантов рисунок Ковтун. Об этом сообщает российская версия издания.

© kovtunnnastya, instagram

На личной странице Ковтун в Instagram свыше семи тысяч подписчиков. Американская артистка поставила в профиле рисункам художницы из Чайковского 15 лайков.

В интервью Vogue Ковтун рассказала, что рисует не для славы в социальных сетях, а для себя.